رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتي المهد ووادي الفرع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله تعالى- تضمنت رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي المهد ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الثامنة مساءً.