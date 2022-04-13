مؤسسة الديوانية تزيد من رصيدها في الساعات التطوعية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

انطلقت مبادرة “مثل أجره” الرمضاني التي يقوم عليها متطوعو مؤسسة الديوانية للعمل التطوعي الوقفية لعام 2022م، بمستهدف يبلغ 600 متطوع و 5000 آلاف ساعة تطوعية طوال شهر رمضان المبارك.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وتفعيل المسؤولية المجتمعية للمحلات التجارية بالمحافظة وتفعيل الشراكة المجتمعية بين القطاعات الثلاثة، للمساهمة في رؤية المملكة 2030 في نشر ثقافة التطوع عبر أربع مسارات يستفيد منها 100 ألف مستفيد في محافظة ينبع وقراها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبدالحميد الرفاعي عن أهمية المبادرة التي تهدف إلى تقديم خدمات متنوعة للمستفيدين طوال شهر رمضان المبارك، التي تأتي بالشراكة مع غرفة ينبع، وتبني تفعيل المسؤولية المجتمعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تأتي تحت مظلة غرفة ينبع إيماناً بدور الغرفة المميز في تعزيز المسؤولية المجتمعية.