إغلاق 7 منشآت غذائية لعدم التزامها بالاشتراطات البلدية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-المدينة المنورة

نفذت بلدية محافظة بدر خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك 73 جولة رقابية على المنشآت الغذائية ومراكز التموين في محافظة بدر، نتج عنها تحرير 20 مخالفة، وإغلاق 7 منشآت غذائية لعدم التزامهم باشتراطات البلدية.

وأكدت بلدية بدر استمرارها في تكثيف الجولات الرقابية الميدانية على المنشآت ومنافذ البيع الغذائية ومراكز التموين بالمحافظة خلال الشهر الفضيل ضمن خطة تم إعدادها مسبقًا للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمستهلك، داعيةً الجميع للتعاون مع إدارة الرقابة الصحية بالبلدية بالإبلاغ عن أي ملاحظات ومخالفات عبر مركز البلاغات 940.