الصحة: الجرعة التنشيطية تعزز المناعة ضد كورونا ومتحوراته

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قالت وزارة الصحة برسالتها التوعوية اليومية في رمضان عبر تويتر، إن الجرعة التنشيطية تعزز المناعة ضد كوفيد -19 ومتحوراته، وبالتالي تقلل خطر الوفاة أو الإصابة والتنويم في المستشفى وخاصة لدى الفئات الأعلى خطورة من كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.

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