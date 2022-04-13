الحمدان يزور جامع الملك فيصل بغينيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

زار وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المطبوعات والبحث العلمي عبدالعزيز بن محمد الحمدان، والوفد المرافق له، جامع الملك فيصل ـ رحمه الله ـ في العاصمة كوناكري بدولة غينيا.

واطلع الحمدان على الجامع ومرافقه، مستمعًا لشرح مفصل عن تاريخه وأبرز المراحل التي مر بها منذ تأسيسه.

يذكر أن جامع الملك فيصل افتتح عام 1982، في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ، وافتتحه وزير الخارجية السابق الأمير سعود الفيصل ـ رحمه الله ـ، ويتسع لقرابة 12 ألف مصل، وهو محل عناية من حكومة خادم الحرمين الشريفين ، ويعـد من أكبر الجوامع في أفريقيا وجنوب الصحراء الأفريقية.