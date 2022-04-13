الإطاحة بمواطن نفذ عمليات نصب واحتيال تمثلت في حصوله من ضحاياه على بيانات دخول منصة حكومية بالشرقية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية

قبضت شرطة محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية على مواطن نفذ عمليات نصب واحتيال تمثلت في حصوله من ضحاياه على بيانات دخول منصة حكومية، وإصدار مستندات مكنته من سحب أموال من حساباتهم البنكية في عدد من مناطق المملكة،

وضبط بحوزته مبلغ (100,000) ريال، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة