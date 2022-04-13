اختتام التصفيات النهائية للمسابقة الوطنية لتلاوة القرآن الكريم في غينيا بدورتها الـ40

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

اختتمت أمس، التصفيات النهائية للمسابقة الوطنية لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتفسيره وتجويده في دورتها الـ 40 في جمهورية غينيا كوناكري التي تنظمها الأمانة العامة للشؤون الدينية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبرعاية فخامة رئيس المرحلة الانتقالية للجمهورية العقيد مامادي دومبويا وتقام هذا العام على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وشارك في التصفيات النهائية للمسابقة في دورتها الحالية، (250) متسابقاً ومتسابقة، تنافسوا في ثمانية فروع، حيث يتوج من كل فرع خمسة فائزين.

ويسلم جوائز المسابقة خلال الحفل الختامي لها مساء اليوم، نيابة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وكيل الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي عبدالعزيز بن محمد الحمدان، بحضور رئيس الجمهورية وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات الإسلامية.

من جانبهم نوه عدد من كبار المسؤولين الغينيين بدور المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، لكل ما فيه الخير للإسلام والمسلمين بالعالم، مؤكدين أن الرعاية والعناية من المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية للمسابقة تُعد لبنة من لبنات الخير لتحفيز الناشئة كي يتنافسون على شرف حفظ كتاب الله.

يذكر أن المسابقة في عامها الأربعين أقيمت في دورتها الحالية بثمان مستويات هي: المستوى الأول حفظ كامل القرآن الكريم للكبار، والثاني حفظ كامل القرآن للصغار، والثالث حفظ عشرين جزءاً للكبار، والرابع خمسة عشر جزءاً، والخامس حفظ عشرة أجزاء، والسادس خمسة أجزاء للصغار، والسابع تفسير القرآن الكريم باللغة العربية واللغات المحلية، والثامن فرع خاص للمكفوفين.