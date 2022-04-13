شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية لـ«الآثار والتراث» بالشرقية.. والقصيبي رئيسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على تسجيل جمعية الآثار والتراث بالمنطقة الشرقية، وتشكيل مجلس إدارتها في دورته الأولى برئاسة سعود القصيبي.

وشارك في تأسيس الجمعية كل من د.سعد الناجم - نائب الرئيس - ود.عبدالرحيم آل الشيخ مبارك، و د.فهد الحسين، وهند الزاهد، ود.علي المغنم، وم.زياد العرفج، وم.أحمد المطر، وفاطمة العلي، وسعيد الرمضان، والعنود الخليف.

وتهدف الجمعية إلى دعم وتنفيذ المشاريع الأثرية والتراثية والاهتمام بأبحاث التراث المتعلقة بالمنطقة، وتعزيز الوعي التراثي لاستمراره بين الأجيال وكذلك الاهتمام بالتراث الثقافي وحصره وتوثيقه وتنميته تحت إشراف هيئة التراث.