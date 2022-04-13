طريقة إلغاء تصريح العمرة وعمل آخر جديد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أوضحت وزارة الحج والعمرة المدة المحددة التي يمكن من خلالها إلغاء موعد تصاريح أداء مناسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة. وبيّنت الوزارة أنه يمكن إلغاء موعد تصاريح أداء مناسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة من خلال تطبيق اعتمرنا قبل دخول وقت التصريح بـ 6 ساعات وإصدار تصريح جديد. وجاء توضيح وزارة الحج والعمرة ردًا على استفسار من أحد الأشخاص حول تغيير وقت تصريح أداء مناسك العمرة بعد الحجز وإمكانية الدخول متأخرًا ببضع ساعات. أخبار قد تهمك

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