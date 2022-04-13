السيول ترسم أشجاراً على الأرض في مشهد غاية في الجمال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

في مشهد فني مهيب لأثر خطوات جريان الأمطار على الأرض، في فضاء قرية الحوى، الواقعة بين منطقتي الجوف وتبوك – شمال السعودية – استطاع المصور الضوئي “عارف النبهان” أن يخطف صوراً عبر كاميرته الجوية “الدرون” موثقاً لوحات فنية، جسدت معاني الدقة والجمال الرباني، في الوقت التي راجت فيه تلك المشاهد على منصات التواصل.

المصور “النبهان” المحب للطبيعة والبر والتصوير، قال “بحكم أني عاشق لتتبع آثار الأمطار، خطفت تلك الصور بعد موجة الأمطار ونسمات البرد القارسة التي اجتاحت المنطقة، فالأمطار رسمت أشكال الأشجار بعد مرور السيول التي حفرت في الأرض هذا الشكل الجمالي، الذي يشبه أروع اللوحات الفنية التي رسمتها الطبيعة.