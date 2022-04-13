وزاد سعر خام برنت في العقود الآجلة 2.98 دولار أو 3.03% إلى 101.46 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط 3 دولارات أو 3.18% إلى 97.29 دولار للبرميل.
وقالت شنغهاي: «إن أكثر من 7 آلاف منطقة سكنية اعتبرت منخفضة الخطورة، إذ لم تسجل بها أي إصابات جديدة لمدة 14 يوما، وستقرر أي منها سترفع عنه القيود».
وجاء ارتفاع أسعار النفط في أعقاب تحذير منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من أنه قد يتم فقد نحو 7 ملايين برميل من النفط الروسي يوميا بسبب العقوبات أو الإجراءات الطوعية، وأنه سيكون من المستحيل تعويض هذه الكميات.
وتعتزم الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية سحب نحو 240 مليون برميل على مدى الأشهر الـ6 القادمة، في محاولة لتهدئة السوق، منها 180 مليون برميل ستسحب من المخزونات الأمريكية بمعدل مليون برميل يوميا اعتبارا من شهر مايو القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار النفط تنتعش.. «أوبك» تحذر من نقص المعروض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.