ألمانيا: التضخم لأعلى مستوى منذ 32 عاما

وأوضح مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن الألمانية، أن أسعار المستهلك ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 7.3% على أساس سنوي، مشيراً إلى زيادة أسعار زيت التدفئة بنسبة 144%، وأسعار وقود السيارات بنسبة 47.4 % على أساس سنوي، وأسعار الغاز بنسبة 41.8%، بينما صعدت أسعار المواد الغذائية بنسبة 6.2%، والدهون الغذائية وزيوت الطعام 17.2%.
كما ارتفعت أسعار المستهلكين إجمالًا بنسبة 2.5% في شهر مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير الذي قبله.
من جهتها، أظهرت هيئة الإحصاء الدنماركية، أمس، بيانات ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين في البلاد في مارس الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى منذ مايو من عام 1985.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.4% على أساس سنوي في مارس الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 4.8% في فبراير السابق.
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