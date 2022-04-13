اخبار الرياضه السعوديه تأجيل «عربية السيدات»

محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد الاجتماع الـ37 للمكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية؛ الذي عقد «افتراضياً» برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وحضور أعضاء المكتب، تشكيل فريق عمل برئاسة الأمير عبدالعزيز ليعمل على بلورة استراتيجية الاتحاد، التي تتضمن تطوير هويته وتحديد أدوار جديدة للجان المعاونة وإدارات الاتحاد وبرامجه وأنشطته، كما وافق المكتب على تأجيل دورة الألعاب الـ6 للأندية العربية للسيدات إلى عام 2024م بدلاً من 2023م.
ويعتبر الاجتماع الـ37 للمكتب التنفيذي الأول لمجلس الإدارة الجديد برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الذي تمت تزكيته خلال الجمعية العمومية الـ20 للاتحاد، التي استضافتها الرياض في الـ8 من ديسمبر من العام الماضي.
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