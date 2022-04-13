وأضاف دياز أن سعادته كبيرة بالفوز على الريان القطري بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.
وواصل: «طبق اللاعبون ما طلبت منهم، فرضنا شخصيتنا داخل الملعب وتحكمنا بمجريات المباراة من استحواذ وخلق العديد من الفرص، وأشكر جميع اللاعبين وأهنئهم على ما قدموه من مستوى متميز في الشوطين».
وقال دياز في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة «الإصابات تحصل وهذا أمر طبيعي ونحن نشارك في الكثير من البطولات، ولدينا ضغط مباريات ويسبب هذا الإصابات، ولذلك قمنا بتدوير اللاعبين لتجهيز كامل المجموعة لكافة البطولات، ونتمنى أن تتوقف الإصابات عند هذا الحد حتى لا نخسر اللاعبين».
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه دياز لـ «عكاظ»: أخاف على «سالم الدوسري» من الإصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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