اخبار الرياضه السعوديه أخضر الشاطئية يستعد في جازان لبطولة غرب آسيا

محمد بن مسعود - الدمام - دشّن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية تدريباته في معسكره المقام حالياً في جازان، الذي يستمر حتى 16 من أبريل الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا في مايو المقبل.

وأدى أخضر الشاطئية أمس، أول تدريباته على الملعب الترابي لمدينة الملك فيصل الرياضية بقيادة المدرب جوجا زلوكوفيك، الذي حرص على الاجتماع باللاعبين ومطالبتهم بضرورة مضاعفة الجهد والعطاء في الفترة المقبلة، لتنطلق بعدها الحصة التدريبية بإجراء تمارين لياقية، ليتم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وتنفيذ عدد من الجمل الفنية قبل أن تختتم بإجراء مناورة على كامل الملعب. وكان المدير الفني للمنتخب أعلن قائمة اللاعبين البالغ عددهم 19 لاعبًا وهم: محمد هيازع، محمد العجمي، وليد صفحي، حسام كعمان، خالد وهيب، ماجد شمهاني، رمزي دكمان، أحمد حجيريني، أحمد فقيهي، محمد عماش، علي سليمان، محمد خاتم، سعد العلي، مبارك الدوسري، صالح القرني، وليد اليوبي، مهند الصبحي، يحيى طميحي، فيصل اليامي.