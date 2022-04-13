وقال معاليه: "أولت القيادة الحكيمة التشريعات العدلية اهتماماً عالياً ودعماً كبيراً، لمواكبة التحولات والتطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة في ظل "رؤية المملكة 2030"، الأمر الذي سينعكس أثره الإيجابي على حياة الأفراد والمجتمع في شتى مناحي الحياة".
وبيّن أن نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية سيعزز توثيق الحقوق، ويسهم في الحد من المماطلة في أدائها، ويساعد في رفع أداء الوسائل البديلة لفض المنازعات، بالإضافة إلى الحد من الدعاوى الكيدية، كما سيرفع من مسؤولية الممارسات القضائية من المتقاضين؛ مما سينعكس على جودة التقاضي والمخرجات القضائية، ويدعم العدالة الناجزة.
وأوضح أن النظام راعى حفظ حق التقاضي وسهولة الوصول للقضاء، حيث سيمكّن المدعي من إقامة دعواه، دون أن يؤثر دفع التكاليف على تقييد الدعوى والسير فيها، واستثنى النظام عدداً من الدعاوى والطلبات التي لا تخضع للتكاليف القضائية منها دعاوى الأحوال الشخصية والدعاوى الجزائية العامة، مبينا أن اللائحة حددت معايير تقدير التكاليف القضائية وتفاصيلها.
وختم تصريحه بالدعاء للمولى -عز وجل- أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتحقيق كل ما فيه خير للوطن والمواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل: لائحة نظام التكاليف القضائية سترفع الكفاءة القضائية وتحد من الدعاوى الكيدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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