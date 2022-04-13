القبض على مواطن نفذ عمليات نصب عبر بيانات دخول منصة حكومية

قبضت شرطة محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية على مواطن نفذ عمليات نصب واحتيال تمثلت في حصوله من ضحاياه على بيانات دخول منصة حكومية، وإصدار مستندات مكنته من سحب أموال من حساباتهم البنكية في عدد من مناطق المملكة، وضبط بحوزته مبلغ (100,000) ريال، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.



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