عاجل | استشاري لتنظيم أعمال الأملاك والمرافق

تعتزم الهيئة العامة للعقار، الاستعانة باستشاري لتطوير لائحتي إدارتي الأملاك والمرافق، من خلال إجراء دراسة على أساس علمي ومدروس ومن ثم تقديم التوصيات بشأنها والحلول المناسبة وفقًا لنتائج الدراسة.

وتسعى الهيئة من خلال المشروع إلى تنظيم نشاطي (إدارة الأملاك) و(إدارة المرافق) وفق ما أوكل إليها من اختصاص والمنصوص عليها في المادة (الرابعة/4) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء في 28/04/1438، والتعديل عليه الصادر في 23/01/1443، ووفقاً لمشروع نظام الوساطة العقارية.

ماذا تعني إدارة المرافق؟

مجال متعدد التخصصات

يهتم بعملية تنسيق الأعمال بين

يهدف إلى تناغم الخدمات وإطالة العمر الافتراضي للموجودات

المباني والأفراد

البنى الأساسية وخدمات الطاقة والمياه والتصريف

صيانة المباني العامة والخاصة من أهم خدمات إدارة المرافق