خادم الحرمين يستقبل عددا من الأمراء والوزراء وجمعا من المواطنين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، اليوم، عددا من الأمراء والوزراء والعلماء وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم. وقد تناول الجميع طعام السحور مع خادم الحرمين.

حضر الاستقبال والمأدبة، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، والأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، والأمير سلطان بن عبدالله الفيصل، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن عبدالله بن تركي ، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مشاري، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين، والأمير سعود بن سلمان بن محمد، والأمير عبدالله بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين، والأمير خالد بن سعود بن خالد، والأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير عمرو بن محمد الفيصل، والأمير سعود بن سعد بن محمد، والأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي رئيس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، والأمير تركي بن محمد بن عبدالله الفيصل، والأمير سلطان بن خالد الفيصل ، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير سعود بن عبدالله بن محمد، والأمير فيصل بن تركي بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، والأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير الدكتور سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير مشهور بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز.