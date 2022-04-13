سعر الدولار اليوم يشهد ارتفاع جديد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

عاود الدولار الارتفاع اليوم الثلاثاء بعد استيعاب بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف قليلا من المتوقع، في حين واصل اليورو خسائره قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية.

وقالت لايل برينارد عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم إن هناك بعض المؤشرات “محل الترحيب” على الهدوء في أحدث قراءات للتضخم، لكنها أكدت أن البنك المركزي لا يزال ماضيا قدما في سلسلة زيادات لأسعار الفائدة، فضلا عن محاولة تقليص ميزانيته العمومية.

وقالت برينارد لصحيفة وول ستريت جورنال في مقابلة “أتطلع لمعرفة ما إذا كنا سنظل نشهد (مسارا) معتدلا خلال الأشهر المقبلة”، في إشارة إلى التضخم في فئة السلع “الأساسية”.

وأظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي اليوم ارتفاع الأسعار 8.5 بالمئة في مارس آذار على أساس سنوي مدعومة بارتفاع سعر البنزين، لكن تراجع أسعار السيارات والشاحنات المستعملة حدّ من تلك الزيادات. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أقل من التقديرات إذ هبط إلى 6.5 بالمئة.

وزاد مؤشر الدولار 0.26 بالمئة، كما نزل اليورو 0.51 بالمئة إلى 1.0828 دولار.

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وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 2.727 بالمئة، بعد أن وصلت إلى 2.793 بالمئة أمس الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2019.