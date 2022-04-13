المسجد النبوي يستقبل أكثر من 6 ملايين مصل وزائر في العشر الأوائل من رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، استقبل أكثر من 6398502 من قاصديه للزيارة والصلاة خلال العشر الأولى من شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلي أكثر ١٣٢٣٤٥ مصلياً تمكنوا من الصلاة في الروضة الشريفة.

وتولي رئاسة المسجد النبوي سقيا ضيوف المسجد النبوي أهمية بالغة في منظومة الخدمات المقدمة لهم، حيث وزعت أكثر من١٢٨٥٥٤٣ عبوة ماء زمزم على زوار المسجد النبوي، ووفرت أكثر من ١٢٩٩٥١٠ وجبات مجهزة ومغلفة علي سفر إفطار الصائمين، حرصاً من الرئاسة على تلبية سبل الراحة للزوار والمصلين، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات المقدمة، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله -.