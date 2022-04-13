محمد بن مسعود - الدمام - استحوذت شركة Footballco – فوتبولكو، أكبر شركة في العالم لمحتوى كرة القدم الرقمي والإعلامي، على شراء موقع Kooora – كوووة، أكبر ناشر رياضي رقمي في الشرق الأوسط مقابل 25 مليون دولار.

سيطرت شركة كووورة، ناشر الرياضة على الإنترنت ومقرها دبي، على الأخبار والبيانات الرياضية على الإنترنت في الشرق الأوسط منذ إطلاقها في البحرين عام 2002 من قبل مؤسسها خالد الدوسري.

الموقع يقوم بتغطية الأخبار الرياضية باللغتين العربية والإنجليزية ويصل إلى ما معدله 25 مليون مستخدم شهريًا بالإضافة إلى أكثر من سبعة ملايين متابع على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به ويغطي أكثر من 42 رياضة مختلفة، 85 في المائة منها تتعلق بكرة القدم، لطالما اشتهرت كوورة بها السرعة والمصداقية والنزاهة في تغطية الأخبار الرياضية.

يأتي الاستحواذ في وقت يتطلع فيه المشجعون في جميع أنحاء العالم إلى كأس العالم FIFA في الشرق الأوسط.

فوتبولكو تستحوذ على موقع كووورة مقابل 25 مليون دولار

قال مؤسس كووورة، خالد الدوسري: “أنا فخور بأنني أسست كووورة وأنا متحمس لرؤية المدى الذي يمكن أن ينمو فيه الموقع كجزء من فوتبولكو.

“منذ اليوم الذي تم إطلاقه فيه، عملنا لبناء والحفاظ على مكانة رائدة لموقع كووورة على جميع المستويات.

“وضع المعايير والحفاظ عليها هو أحد التحديات التي لم تخضع لأي حل وسط.

ومن ناحيته، قال مصطفى محمد، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة كارمك للاستشارات (Karmic Consultancy) المسيِّرة لموقع كووورة دوت كوم “ لقد أوصلتنا روح الفريق والعائلة لما نحن عليه. شكرًا لكل عضو في الفريق ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النتائج الرائعة في ظل القيمة العالمية الكبيرة التي ستضيفها فوتبولكو إلى كرة القدم “.

وقال ديلجادو: “كووورة سيعزز من بصمتنا العالمية وفي الشرق الأوسط على كرة القدم، في وقت ستسلط فيه المزيد من الأعين على الرياضة والمنطقة”.

وأضاف: “نريد أن نكون المشغل رقم واحد لأخبار كرة القدم حول العالم، ولا نريد فقط أن نخدم الجماهير في المحتوى المقروء أو السمعي والبصري، بل في المنتجات أو التجارب التي يشترونها”.

لتوسيع وجود فوتبولكو في الشرق الأوسط، ستقوم الشركة بنقل مقرها الإقليمي إلى المملكة العربية السعودية، ودمج عمليات كوورة وجول في المنطقة.

الجدير بالذكر ان “فوتبولكو” المدعومة من قبل شركة الأسهم الخاصة “تي بي جي كابيتال” (TPG)، وشركة الترفيه الرياضي “دازون” (DAZN)، تسيطر على أكثر من 300 منشئ محتوى، وتمتلك موقع “قول دوت كوم” (Goal.com) الشهير، و”مجلة مونديال”. ومحتواها متاح في 16 دولة.