اخبار دوليه – 6 ملايين مصل وزائر للمسجد النبوي في العشر الأوائل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، استقبل 6398502 من قاصديه للزيارة والصلاة خلال العشر الأولى من شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى أكثر 132345 مصلياً تمكنوا من الصلاة في الروضة الشريفة.

وتولي رئاسة المسجد النبوي سقيا ضيوف المسجد النبوي أهمية بالغة في منظومة الخدمات المقدمة لهم، حيث وزعت أكثر من1285543 عبوة ماء زمزم على زوار المسجد النبوي، ووفرت أكثر من 1299510 وجبات مجهزة ومغلفة علي سفر إفطار الصائمين، حرصاً من الرئاسة على تلبية سبل الراحة للزوار والمصلين، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات المقدمة.