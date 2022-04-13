اخبار دوليه – العراق.. القبض على «أبو جهاد» أحد عناصر تنظيم «داعش» في بغداد

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، الثلاثاء، القبض على «أبو جهاد» أحد عناصر تنظيم «داعش» جنوبي بغداد.
وذكرت خلية الإعلام في بيان صحفي: «تمكنت قوة من الفوج الثالث اللواء السابع ومفرزة من استخبارات قاطع الرشيد من القبض على الإرهابي المكنى «أبو جهاد» أحد عناصر تنظيم داعش العاملين بما يسمى كتيبة الإرهابي «أبو حمزة المهاجر – ولاية الفرات» في كمين محكم ضمن قاطع المسؤولية في منطقة السيدية جنوبي العاصمة بغداد».
وأضافت، أن «هذا الإرهابي مؤشر ضمن قاعدة بيانات المطلوبين إلى قيادة شرطة الأنبار / مكتب مكافحة إجرام الفلوجة وفق المادة 4 إرهاب».
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