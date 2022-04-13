اخبار الرياضه السعوديه «الملكي» يطيح بحامل اللقب تشيلسي من «الأبطال»

محمد بن مسعود - الدمام - أحرز كريم بنزيما هدفا بضربة رأس في الوقت الإضافي، ليقود ريال مدريد للتفوق 5-4 على تشيلسي حامل اللقب في مجموع مباراتي دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتأهل إلى قبل النهائي، رغم خسارة العملاق الإسباني 3-2 على أرضه.

وفاز ريال 3-1 على تشيلسي في لندن الأسبوع الماضي، بفضل ثلاثية بنزيما، وانتصر النادي الإنجليزي بالنتيجة نفسها اليوم، ليصل الفريقان إلى وقت إضافي، ليحسم بنزيما الأمور بضربة رأس في الدقيقة 96.

وفي سانتياغو برنابيو، تقدم تشيلسي 3-0 عن طريق ميسون ماونت وأنطونيو روديغر وتيمو فيرنر في الدقائق 15 و51 و75 على الترتيب، قبل أن يقلص البديل رودريغو الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 80.

وسيلعب ريال مدريد في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة (الأربعاء) بين أتليتيكو مدريد ومانشستر سيتي، بعدما فاز بطل إنجلترا بهدف نظيف على أرضه الأسبوع الماضي ذهابا.

بدأ تشيلسي بقوة وضغط بشكل متقدم على أصحاب الأرض، وترجم السيطرة إلى هدف بعدما تلقى ماونت تمريرة فيرنر وسدد بقوة داخل شباك الحارس تيبو كورتوا.

وبعد الاستراحة بخمس دقائق، نفذ ماونت ركلة ركنية وقابلها المدافع روديغر بضربة رأس قوية داخل شباك كورتوا.

واعتقد ماركوس ألونسو أنه سجل الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 62 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن الاحتفالات توقفت سريعا بعدما احتسب حكم الفيديو المساعد لمسة يد على الظهير الإسباني.

وقبل ربع ساعة من النهاية، استحوذ فيرنر على الكرة في الجانب الأيسر وراوغ أكثر من لاعب بمهارة ثم سدد بقوة في شباك كورتوا حارس تشيلسي السابق الذي حاول إبعاد التسديدة دون جدوى.

وبدا أن تشيلسي سينتزع بطاقة التأهل إلى قبل النهائي، لكن البديل رودريغو تلقى تمريرة مذهلة بوجه القدم الخارجي من المخضرم لوكا مودريتش وسدد كرة مباشرة داخل مرمى أبطال أوروبا.

وفي الوقت الإضافي، استمرت أفضلية تشيلسي، لكن من هجمة مرتدة وصلت الكرة إلى فينيسيوس جونيور في الجانب الأيسر وأرسل كرة عرضية متقنة قابلها بنزيما بضربة رأس داخل الشباك، بعد انزلاق روديغر.

وتسابق لاعبو تشيلسي في إهدار الفرص، كان آخرها من البديل جورجينيو بعدما سدد بجوار القائم مباشرة في الدقيقة 119.