شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات نوعية لـ«الزائر الصغير» بالحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعّلت إدارة خدمة الزائر الصغير بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤخرا، برنامج «إفطار ابنكم في الحرم» لاستقبال أطفال المعتمرين والزوار، وإهدائهم الوجبات الجافة والأساور لتفادي ضياعهم في الازدحام.

وقال مدير الإدارة فهد الحتيرشي إن «الزائر الصغير» تحرص على الاهتمام بخدمة الأطفال وتقديم الخدمات كافة لهم، والاهتمام بهم وتقديم وجبات إفطار جافة للصائمين بالمسجد الحرام وللأطفال، وتوزيع أساور بمختلف مواقع المسجد الحرام، بوضعها في يد الأطفال تحوي رقم جوال والد الطفل أو مَن ينوب عنه، لتفادي ضياع الطفل وسهولة الوصول إليه، وذلك وفق توجيهات ودعم الرئيس العام الشيخ د. عبدالرحمن السديس.