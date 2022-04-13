شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مراكز إسعافية دائمة بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم 3 مراكز طوارئ، متمركزة في أروقة المسجد الحرام، الخدمة الإسعافية الطارئة لجميع مرتادي بيت الله الحرام من زوار ومعتمرين، على مدار 24 ساعة، مدعمة بكامل التجهيزات الطبية الحديثة.

ويواصل مستشفى الحرم للطوارئ، الذي يقع في الجهة الشمالية من المسجد الحرام أمام باب الملك عبدالله الخدمات الطبية العاجلة لضيوف الرحمن وقاصدي البيت الحرام، التي تم تجهيزها بأحدث التقنيات الطبية.

وكان التجمع الصحي بمكة المكرمة ممثلًا في مستشفى أجياد للطوارئ ومستشفى ومراكز طوارئ الحرم، قد رفع جاهزيته لموسم رمضان المبارك لتقديم رعاية صحية متكاملة ترقى لتطلعات ضيوف وزوار بيت الله الحرام وسط إجراءات عالية في الرعاية الطبية المتكاملة وفق أعلى مستوى للخطط التنظيمية الصحية.