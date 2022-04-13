شكرا لقرائتكم خبر عن 14 جهة حكومية وخيرية نسائية تخدم ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتاحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفق الخطط الميدانية والإستراتيجية عمل 1018 متطوعة في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، في عدد من المجالات منها ترجمة اللغات ومساعدة كبار السن، وفي خدمات التنقل «العربات الكهربائية»، جرى اختيارهن من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك في إطار تمكين المرأة ومشاركتها في المشروع التنموي لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

الواقع الميداني

وقالت مديرة إدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية بالمسجد الحرام بيان الهذلي إن زيادة أعداد الجهات والجمعيات الخيرية المشاركة ارتفع لـ 14 جهة حكومية وخيرية نسائية خلال هذا العام 1443هـ، وهو ما انعكس بدوره على الواقع الميداني وتقديم الخدمات كافة، وذلك بالتزامن مع رفع كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام، مشيرة إلى أن العمل التطوعي في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك لا يتوقف على مدى 24 ساعة موزعة على 4 ورديات في اليوم.

إكساب المهارات

وأضافت إن العمل التطوعي له أجر عظيم من خلال منفعة قاصدات البيت العتيق وتقديم الخدمة لهم، مبينة أن تمكين المرأة من خلال عملها في المسجد الحرام انعكس بأثر إيجابي على نفوس المتطوعات وإكسابهن المهارات والخبرات والاستفادة القصوى من التنوع الثقافي واللغوي وتنفيذا لتطلعات القيادة الرشيدة – رعاها الله – في خدمة قاصدي المسجد الحرام وفق أعلى معايير الجودة للمصلين والمعتمرين.

تمكين المرأة

وأشارت الهذلي إلى أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 مكنت المرأة العاملة في المسجد الحرام من تسخير كافة مواردها وقدراتها العلمية والمهنية في خدمة المعتمرين والزوار، وصولا إلى تحقيق الريادة المحلية والدولية في مجال التطوع، والتسهيل على القاصدين والقاصدات لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.

4 ورديات تعملعلى مدار 24 ساعة