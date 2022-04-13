شكرا لقرائتكم خبر عن وفد سنغافوري يطلع على مراحل تصنيع كسوة الكعبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، عددًا من معتمري دولة سنغافورة، واطلع الوفد على العرض المرئي للكسوة، ومراحل صناعتها بالمملكة العربية السعودية واستبدالها.

كما تعرّف على آلية تطريز القطع المذهبة التي تزين الكسوة والتي تتطلب قدرا كبيرا من الحرفة والإتقان والجودة، وأشاد بالإتقان والتفاني في صناعة الكسوة والاهتمام بأدق تفاصيلها كافة، وتهيئة المواد الأولية لها.

وأعرب ضيوف الرحمن عن عظيم امتنانهم للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، والمستشار وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبدالحميد المالكي لإتاحة هذه الفرصة الكريمة التي أثرت معلوماتهم وأطلعتهم على ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود عظيمة - رعاها الله - في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وكسوة الكعبة المشرَّفة خاصة، وتذليل كل سبل الراحة في خدمة الحجاج والمعتمرين، داعين الله أن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على كل ما يقدمونه في خدمة الحرمين الشريفين والإسلام والمسلمين، وفي نهاية الزيارة تم تبادل الهدايا التذكارية.