شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم فريق العمل المشارك في «سفراء التفوق» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرم مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بالمنطقة الشرقية د. عبدالرحمن الزهراني، أمس، فريق العمل المشارك في برنامج حفل سفراء التفوق للعام الدراسي 1442هـ وذلك بحضور مدير إدارة التوجيه والإرشاد أحمد الفريدان.

وثمن د. الزهراني، الأدوار التكاملية وروح فريق العمل الواحد التي قادها أعضاء وعضوات فريق العمل لترك أثر وبصمة تميز في نجاح وتحقيق أهداف البرنامج، مقدما شكره وتقديره للجميع متمنيا في نفس الوقت لهم الاستمرار بهذا التميز.