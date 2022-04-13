شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق وإنذار 5 منشآت ورصد 13 وافدا مخالفا بصناعية دلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت حملة شاملة نفذتها شرطة الدمام بالتنسيق مع بلدية غرب الدمام ووزارة التجارة ومكتب العمل بصناعية دلة، عن إغلاق منشأتين، وإنذار٣ أخريات، ورصد مخالفات بلدية وتجارية، إضافة إلى ضبط ١٣ من العمالة الوافدة المخالفة.

هروب عمالة

واستهدفت الحملة التأكد من إقامات العاملين، وسلامة التراخيص وسريان مفعولها، وفحص المواد المستخدمة في المؤسسات والمحلات التجارية؛ للتأكد من مطابقتها المواصفات والاشتراطات. وضبطت الحملة تراخيص بلدية منتهية، إضافة إلى مزاولة بعض المنشآت أنشطة مخالفة، ووجود بعض المسروقات المبلغ عنها، وأغلقت منشآت بعد هروب وافدين مخالفين منها، لحين معرفة أصحابها وتطبيق الأنظمة عليهم.

سكن مخالف

وضبطت الحملة سكن عمالة مخالفة، ووجود عمالة غير نظامية، إضافة إلى وجود عمالة مخالفة لنظام العمل؛ لعدم تطابقهم مع المنشأة التي يعملون بها. يذكر أن الحملة ضمت ٥ فرق ميدانية متكاملة، كل فرقة مسؤولة عن إحدى المناطق في الصناعية، وتفتيشها بالكامل، فيما تستمر الجولات بشكل مكثف خلال شهر رمضان المبارك؛ للوصول إلى وطن بلا مخالفات.