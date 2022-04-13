شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل «صحتك في رمضان» بالمجالس الرمضانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت مبادرة «صحتك في رمضان»، أمس الأول، المجالس الرمضانية لرجال الأعمال بالمنطقة الشرقية، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبالتعاون مع الجهات المشتركة.

وبدأت الزيارات بمجلس الحقيل، بتقديم الكتيبات التى تحتوي على إرشادات صحية وتثقيفية، وقياس للضغط والسكر للضيوف الحاضرين، بهدف توعية أفراد المجتمع بأهمية الالتزام بالعادات والأساليب الصحية خلال شهر رمضان.

وذكرت «صحة الشرقية» أن من أهداف الحملة، توعية المجتمع بالعادات الصحية خلال شهر رمضان، وتجهيز الجسم بطريقة صحية للصيام، وأن الأماكن المستهدفة هي المرافق العامة، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والقطاع الثالث، وآخرها مجالس الشرقية.

وبيّنت أنها تستهدف جميع شرائح المجتمع في المنطقة، وأن المدن المستهدفة للحملة هي «الخبر والدمام والجبيل والقطيف وسيهات والأحساء والظهران والنعيرية والخفجي وبقيق وعريعرة وصغرى».

وقال مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية د. إبراهيم العريفي: استمرارًا لدور المنظومة الصحية في توعية وتثقيف المجتمع، أطلقت صحة الشرقية مبادرة بعنوان «صحتك في رمضان»، وهي مبادرة توعوية تثقيفية تستهدف توعية أفراد المجتمع بأفضل الممارسات الصحية لضمان صيام صحي وآمن ليكون شهر رمضان فرصة لإعادة النظر في بعض العادات الصحية الخاطئة.