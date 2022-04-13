شكرا لقرائتكم خبر عن 399 برنامجا لـ 13 ألف مستفيد من «أيتام الجبيل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد محافظ الجبيل عبدالله العسكر، بالجهود النوعية التي تقدمها جمعية أيتام الجبيل، للمستفيدين من الأيتام والأرامل، التي تعكس حرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، على أهمية تقديم الرعاية الشاملة، وتعزيز جودة الحياة الاجتماعية للأيتام وأسرهم.

جاء ذلك خلال رعايته الحفل السنوي لجمعية أيتام الجبيل لعام 2021م، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل د. أحمد آل حسين، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية ورؤساء الشركات، وذلك في قاعة المؤتمرات بمدينة الجبيل الصناعية.

من ناحيته، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية فهد المسحل أن الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله-، للقطاع غير الربحي انعكس أثره على جمعية أيتام الجبيل، وقدمت الجمعية خدماتها خلال عام 2021، لأكثر من 13 ألف مستفيد في جميع المجالات المعيشية والتعليمية والصحية من خلال تقديم 399 برنامجًا متنوعًا.

واستعرض المسحل، خلال الحفل، خطة الجمعية حتى عام 2030، التي تتجاوز استثماراتها 140 مليون ريال، بالإضافة إلى تدشين جائزة الأم المثالية، والتي تُمنح للأم الأرملة ذات العطاء المتميز، وقد تبنّتها جمعية أيتام الجبيل لتكريم الأمهات المثاليات.