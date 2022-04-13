شكرا لقرائتكم خبر عن 121 ألف مستفيد من خدمات «التنمية الأسرية» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرّمت جمعية التنمية الأسرية بمحافظة الأحساء، أعضاء مجلس الإدارة في دورته الأولى، وموظفيها وموظفاتها، على ما بذلوا من إنجازات خلال عام 2021، وذلك برعاية كريمة من محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، وبحضور وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري.

تضمن الحفل تلاوة عطرة من القرآن الكريم، تلاها الطالب خالد النعيم، وكلمة ترحيبية قدّمها رئيس مجلس الإدارة الشيخ يوسف الجبيرة، وكلمة للمؤسسات المانحة قدّمها نيابة عنهم المدير التنفيذي لمؤسسة الحصيني وعائلته الخيرية د. سالم القحطاني، وكلمة للدوائر الحكومية المتعاونة مع الجمعية، قدمها نيابة عنهم عميد الكلية التقنية بالأحساء صالح الرزيحان.

ثم تلتها كلمة الموظفين والموظفات قدمتها نيابة عنهم مديرة إدارة تنمية المرأة والطفل سميرة المطلق، ثم قدّم مدير عام الجمعية د. خالد الحليبي عرضًا بأبرز إنجازات جمعية التنمية الأسرية للعام 2021، مؤكدًا: بلغ عدد مَن استفاد منها عبر خدماتها المتنوعة 121625 مستفيدًا ومستفيدة.

واختتم الحفل بكلمة راعي الحفل قدمها نيابة عنه وكيل المحافظة معاذ الجعفري، ثم كرّم الوكيل ورئيس مجلس الإدارة ومدير عام الجمعية المحتفى بهم، وتقدمت الجمعية بشكر مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء ممثلة في مساعد السعيد على استضافتهم للحفل في مقرهم، وعلى ما بذلوا ما خدمات لإنجاح الحفل.

وتشرَّفت الجمعية بتقديم صورة تذكارية لسمو محافظ الأحساء اشتملت على الأوسمة والجوائز التقديرية التي حصلت عليها خلال مسيرتها.