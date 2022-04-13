شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يشيد بالمبادرات الصحية لخدمة الأيتام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بالتكاتف الاجتماعي، والمبادرات الخيرة التي تصب في مصلحة المحتاجين والأيتام، خاصة المبادرات الصحية، التي تقدم خدمات صحية مجانية للمستحقين.مراكز متخصصة

واستقبل سموه، بمكتبه في ديوان الإمارة، أمس، مؤسس مبادرة «كرام» لعلاج الأيتام مجانا، عبدالهادي العمري، بحضور مدير عام الشؤون الصحية د. إبراهيم العريفي، وبمشاركة عدد من المراكز الصحية المتخصصة في تقديم خدمة علاج الأسنان.

علاج مجاني

من جهته، أوضح العمري أن مبادرة «كرام» تهتم بتقديم خدمات العلاج بشكل مجاني لكافة الأيتام في المنطقة الشرقية، وتستقبل المراكز المشاركة أيتام ويتيمات المنطقة الشرقية في أكثر من 12 مركزا طبيا، موزعة على الدمام والخبر والظهران، وتقدم لهم الخدمات بشكل مجاني.استقبال الأيتام

وأضاف: قدمت مبادرة «كرام» لعلاج الأيتام خدماتها العلاجية في الأسنان لقرابة 400 يتيم من أيتام المنطقة الشرقية من جمعية «بناء» لرعاية الأيتام، ومؤسسة «إخاء» لرعاية الأيتام، بالإضافة لعدد من الأيتام من خارج الجمعيتين، بمشاركة مراكز متخصصة هي صفوة المهيدب وعيادات شام ومجمع كريستال والدار البيضاء وبسمة المدار والعناية الثانية وريادة الظهران وأهالينا بالإضافة إلى مجمع حور.

دعم ومساندة

وقدم مؤسس المبادرة عبدالهادي العمري شكره لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية على دعم المبادرة ومساندتها لتستمر وتقدم خدماتها لأكبر عدد من الأيتام في المنطقة.