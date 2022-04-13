شكرا لقرائتكم خبر عن 2160 مستفيدة من العيادة الشاملة لأورام الثدي بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد المستفيدات من خدمات العيادة الشاملة لأورام الثدي بصحة حفر الباطن، 2160 مستفيدة خلال العام الماضي 2021م، فيما بلغ عدد الحالات الإيجابية من خلال الماموغرام 66 حالة، وتم اكتشاف 7 حالات مصابة بسرطان الثدي من خلال الخزعات.

وبينت صحة حفر الباطن أن مراحل التشخيص تبدأ بعد التحقق من بيانات المريضة والتاريخ المرضي والفحص من قبل الطبيب المعالج، وبناء على ذلك يتم توجيه المريضة لعمل أشعه الماموغرام أو السونار أو كليهما، ثم تتوجه للعيادة لقراءة نتيجة الفحص والأشعة وإعطائها موعدا لزيارة أخرى حسب الحالة.

بعد ذلك تبدأ مرحلة العلاج، حيث يحدد الطبيب خيارات علاج سرطان الثدي وفقا لنوع سرطان الثدي ودرجته وحجمه، والبدء في المعالجة الكيميائية أو العلاج الهرموني أو المعالجة الإشعاعية.