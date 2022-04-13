شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز السلوكيات المهنية لـ«عمال النظافة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت بلدية محافظة الخبر التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، برنامجا توعويا لعمالة النظافة؛ لتعزيز السلوكيات المهنية، والتوعية بأهمية التزام العاملين بإجراءات السلامة أثناء العمل، ومنع التسول بأشكاله كافة، ورفع كفاءة الأداء.

وكانت البلدية قد انتهت من صيانة وتطوير شارع الشفاء بحي الحزام الأخضر، وشملت سفلتة ودهان وإنارة ضمن جهودها في تحسين البنية التحتية وشبكة الطرق.

وزرعت البلدية 6711 م2 مسطحات خضراء وأكثر من 10000 زهرة خلال شهر مارس الماضي، وذلك ضمن أعمال تطوير أحد المواقع بطريق الكورنيش، وانطلاقا من مبادرة «الخبر خضراء»، وتحسينا للمشهد البصري في المحافظة.

وعززت البلدية جودة الحياة وساهمت في زيادة وعي المجتمع بالرياضة، بإنشاء الملاعب الرياضية ليصبح عددها أكثر من 47 ملعبا متعدد الاستخدام، إضافة إلى تركيب أكثر من 70 جهازا للياقة البدنية في العديد من المواقع للارتقاء بالصحة العامة للمجتمع، كما تم إنشاء 18 ممشى بطول يزيد على 36 كم.