شكرا لقرائتكم خبر عن 2421 جولة رقابية تكشف 473 مخالفة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة، والبلديات المرتبطة بأمانة محافظة الأحساء، 2421 جولة متابعة رقابية على منشآت الصحة العامة، منذ مطلع شهر رمضان المبارك، أسفرت عن تحرير 473 مخالفة، ومصادرة 859 كم مواد غذائية فاسدة.

وأشار المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل، إلى تكثيف الأمانة جولات المتابعة الرقابية الشاملة لمنشآت الصحة العامة، ومنافذ تحضير وتداول الأغذية، مع التركيز في الفترة الراهنة على مستودعات المواد الغذائية، والملاحم والثلاجات، ومصانع الأغذية، ومحلات التموين، والمطاعم.

وقال: نفذت الأمانة 637 جولة لمكافحة آفات الصحة العامة، شملت 100 جولة للرصد والاستكشاف، و166جولة لمكافحة الكلاب الضالة والعقورة عبر طرق رحيمة، من خلال مصائد الكلاب، والإبعاد عن النطاق العمراني، وتعقيم وتطهير 200 موقع.

ولفت إلى تنفيذ 91 جولة لأنشطة مكافحة الآفات، وردم 5 مستنقعات بالطريقة الميكانيكية، بالإضافة إلى معالجة 75 بلاغا وردت لمركز البلاغات والطوارئ «940»، مؤكدا استخدام 3 أصناف من المبيدات لمكافحة الحشرات، وهي معتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتُعد صديقة للبيئة والإنسان، مع التركيز على المناطق غير المخدومة بالصرف الصحي.