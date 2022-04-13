شكرا لقرائتكم خبر عن توسعة طريق خادم الحرمين الشريفين إلى 4 مسارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، أعمال تحسين وتطوير طريق خادم الحرمين الشريفين من مجمع كباري الظهران حتى تقاطع طريق الملك سعود بن عبدالعزيز، ضمن أعمال الصيانة الجذرية بالمنطقة.

وأوضح فرع الوزارة أن الأعمال تشمل إصلاح كامل عرض الطريق، مع تحويل مسارات الطريق من ثلاثة مسارات إلى أربعة لكل اتجاه، مبينا أنه تم الانتهاء من تحسين وتطوير الطريق من مجمع كباري الظهران حتى تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد بطول 5.5 كم لكامل عرض الطريق الرئيسي باتجاه الخبر.

في سياق متصل، يواصل الفرع العمل من تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد، حتى تقاطع طريق الملك سعود بن عبدالعزيز بطول 2.1 كم، لرفع مستوى السلامة، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية على الطريق، ضمن خطة الوزارة لرفع مستوى جودة الطرق بالمنطقة.