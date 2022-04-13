شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 6689 عينة غذاء بجدة في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة محافظة جدة عن إصدار وتجديد 7748 شهادة صحية، وفحص 6689 عينة غذائية خلال شهر مارس الماضي، وذلك في إطار الجهود الرقابية لبرنامج إجادة بنطاق 19 بلدية فرعية، وضمن جهود الخدمات البلدية وإدارة المختبرات التي تعنى بأعمال الفحص المخبري للعينات الغذائية؛ للإسهام في رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، والتأكد من أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار المحافظة.

وأكدت الأمانة مواصلة جهودها الرقابية عبر جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية ورفع مستوى الامتثال، مشيرةً إلى أن المنشآت يمكنها الوصول للخدمات البلدية بكل يسر وسهولة عبر منصة «بلدي»، التي تتيح إمكانية إصدار الشهادة الصحية وطباعتها دون الحاجة لمراجعة الأمانة، وذلك عبر ربط نتائج الفحص الطبي مع منصة الصحة إلكترونيًا.