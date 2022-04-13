شكرا لقرائتكم خبر عن ردم 5 مستنقعات وتعقيم 200 موقع بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة محافظة الأحساء خلال الثلث الأول من شهر رمضان الجاري، 637 جولة لمكافحة آفات الصحة العامة والكلاب الضالة، إضافة إلى تعقيم وتطهير 200 موقع، وردم 5 مستنقعات، ومعالجة 75 بلاغا وردت لمركز البلاغات والطوارئ.

كما نفذت 2421 جولة رقابية على منشآت المواد الغذائية وأنشطة الصحة العامة، نتج عنها تحرير 473 مخالفة، ومصادرة 859 كيلو جرامًا من المواد الغذائية الفاسدة.

كما نفذت الأمانة وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية على منشآت أنشطة الصحة العامة ومنافذ تحضير وتداول الأغذية ومستودعات المواد الغذائية والملاحم والثلاجات ومصانع الأغذية ومحلات التموين والمطاعم للتأكد من تطبيقها للتعليمات والاشتراطات البلدية والصحية.