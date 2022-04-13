شكرا لقرائتكم خبر عن 96 ساعة أمطار تضرب الشرقية و9 مناطق أخرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخي الحيطة والحذر بناء على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية -بمشيئة الله- على أجزاء من مناطق المملكة ابتداء من اليوم الأربعاء وحتى السبت المقبل، تشمل الشرقية و9 مناطق أخرى.

وبين تقرير المركز الوطني للأرصاد أن المناطق المتأثرة تشمل «الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، عسير، جازان، نجران، القصيم، حائل»، بأمطار متوسطة في مجملها ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول. وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي بالجميع إلى الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظا على سلامتهم.