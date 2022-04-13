4 جوائز عالمية لطالبات المملكة في الأولمبياد الأوروبي للرياضيات

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وأعلنت موهبة فوز الفريق السعودي بميدالية برونزية وثلاث شهادات تقدير في عاشر مشاركاته، ليرفع رصيده من الجوائز إلى 28 جائزة على مدى مشاركاته في هذا الأولمبياد من بين طالبات 55 دولة، بينها دول صناعية وعلمية متقدمة.
وحصدت الطالبة رفاء قنش من إدارة تعليم جدة الميدالية البرونزية، والطالبة لارا منقل من إدارة تعليم جدة شهادة تقدير، والطالبة جود باهويني من إدارة تعليم ينبع شهادة تقدير، والطالبة جنى الدوسري من إدارة تعليم الشرقية شهادة تقدير.
وخضع الفريق السعودي المشارك في أولمبياد الرياضيات الأوروبي للبنات 2022 لتدريب مكثف قارب الثلاث سنوات، وحصل على آلاف الساعات التدريبية.
ويعد الأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات واحدا من 17 أولمبياد دوليا وإقليميا في المجالات العلمية (فيزياء، كيمياء، علوم، رياضيات، أحياء، معلوماتية) التي تقام سنويا، حيث تعمل مؤسسة موهبة بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم في برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية لإعداد المنتخبات السعودية التي تمثل المملكة في هذه الأولمبيادات، من خلال دورات تدريبية متقدمة في هذه المجالات، إضافة إلى مناهج وزارة التعليم؛ لإعداد الطلاب للمنافسة الدولية ضمن المنتخبات السعودية العلمية.
ويهدف الأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات إلى تحفيز مزيد من الطالبات على المشاركة في مسابقات الرياضيات الوطنية والدولية، وزيادة تمثيلهن في الأولمبياد الدولي للرياضيات.
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