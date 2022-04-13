شكرا لقرائتكم خبر نائب أمير مكة يطلع على استعدادات مطارات جدة لموسم العمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع نائب‏ أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، خلال استقباله رئيس مجلس مديري شركة مطارات جدة المهندس رائد المديهيم، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس ريان طرابزوني، ونائب الرئيس للتشريعات والشؤون الحكومية بالشركة عصام نور، على خطط واستعدادات شركة مطارات جدة لموسم العمرة ورمضان للقادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

واستمع نائب أمير المنطقة لخطط واستعدادات شركة مطارات جدة لموسم العمرة ورمضان للقادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وشرح عن أعمال شركة مطارات جدة، التي تشرف على تشغيل وإدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ودورها في تطويره وفق أحدث المواصفات وأعلى المعايير العالمية، وتعزيز دوره ليكون في مقدمة أفضل المطارات الإقليمية والدولية الرائدة، بما يسهم في تعزيز تجربة المسافرين، بمفهوم عصري جديد ومبتكر، ليصبح واجهة مشرفة لزوار المملكة.

يذكر أن شركة مطارات إحدى الشركات التابعة لشركة «مطارات القابضة»، التي أنشئت ضمن برنامج نقل الأصول والتحول المؤسسي لمطارات المملكة؛ لتتولى مسؤولية إدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

كما استقبل نائب‏ أمير المنطقة في مقر الإمارة بجدة، المدير العام للسجون اللواء ماجد الدويش يرافقه مدير سجون المنطقة المعين حديثا العميد علي القحطاني.

وهنأ الأمير بدر بن سلطان، العميد القحطاني، سائلا الله له التوفيق في مهام عمله، كما تسلم إصدار الأدلة الإجرائية والتنظيمية للمراكز التأهيلية التخصصية، مستمعا لشرح عن البرامج والأنشطة المنفذة في إصلاحيات المنطقة التي تسهم في إعادة تأهيل النزلاء.