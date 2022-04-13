النمل الأبيض يغزو الإسكندرية وحالة قلق لدى السكان

محمد بن مسعود - الدمام - تعالت شكاوى المواطنين في الإسكندرية شمال مصر من هجوم أسراب النمل الأبيض المجنح، التي اجتاحت مناطق عديدة في المحافظة، بينما سارعت وزارة الزراعة لتوفير الحلول اللازمة لمواجهة هذه الحشرة.

وعن هجوم هذه الحشرة، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد القرش إن «النمل الأبيض هو أكثر شراسة من النمل العادي، وله أطوار تكون مجنحة وقادرة على الطيران في بعض الحالات، وهو من الحشرات التي تكون موجودة وتنتشر في أوقات التقلبات الجوية بين الفصول حينما تنخفض درجات الحرارة ثم ترتفع مرة أخرى».

وأضاف القرش في تصريح لموقع «سكاي نيوز عربية»: «إن وزارة الزراعة اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا النوع من النمل، فالوزارة تقدم إجراءات ونصائح خاصة بتأسيس البيوت من البداية للحماية من هجوم هذه الحشرة، بهدف الحفاظ على المنازل ومنع انتشار النمل الأبيض فيها، ومن يؤسس بيتًا يستطيع التوجه لوزارة الزراعة والحصول على المبيدات لمكافحة النمل الأبيض، وحماية منزله من أي شيء مماثل قد يؤثر عليه مستقبلاً، أما من لديه منزل قائم بالفعل ويواجه مشكلة خاصة بالنمل الأبيض فيمكنه أيضًا التوجه لمديرية الزراعة والحصول على أدوات المكافحة اللازمة منها».