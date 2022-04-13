«الصحة» تسجل 513 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 602

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء 12 أبريل 2022، أن الفحوصات التي بلغ عددها 4068، أظهرت تسجيل 513 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 602 حالة إضافية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 555146.
وبلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة 4446 حالة، منها 13 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى، و5 حالات تحت العناية.
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