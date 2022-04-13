ممثل أمريكي يصف بوتين بزعيم العالم العظيم

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نجم أفلام هوليوود السابق، وهو الممثل الأمريكي وكاتب السيناريو والمنتج، ستيفن سيغال، دعمه لصديقه «زعيم العالم العظيم»، لافتًا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعبارة التي قالها حين حضر مساء الأحد الماضي وليمة أقاموها له لمناسبة عيد ميلاده السبعين في أحد مطاعم موسكو.

ضمت الوليمة عددًا من حلفاء بوتين، بينهم Margarita Simonyan رئيس تحرير قناة RT التلفزيونية الحكومية، وVladimir Solovyov مقدم البرامج التلفزيونية «الخاضع مثلها لعقوبات دولية»، وفقًا لما قرأت «العربية.نت» بخبر نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية في موقعها، الثلاثاء، ونقلت فيه قول Steven Seagal للحاضرين: «أنتم عائلتي وأصدقائي، وأنا أحبكم جميعًا، ونحن نقف معًا في السراء والضراء» وفق تعبيره في الفيديو.

والمعروف عن سيغال الذي منحه بوتين في 2016 جواز سفر روسيا، أنه يعتبر نفسه أحد أكثر الموالين له، وأشاد به مرارًا كزميل له بفنون القتال، ووصفه في إحدى المرات بأنه «أحد أعظم قادة العالم، إن لم يكن أعظمهم على قيد الحياة اليوم» بحسب تعبيره لشبكة Fox News التلفزيونية الأمريكية في أواخر فبراير الماضي، إذ اعتبر الأوكران والروس «أسرة واحدة» وعبّر عن اعتقاده بوجود «كيان خارجي ينفق مبالغ ضخمة لإثارة الخلاف بين البلدين» كما قال.