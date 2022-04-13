مجلس الوزراء: الموافقة على ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الخاص

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس (الثلاثاء)، على ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي.

كما وافق المجلس في جلسته يوم أمس التي عقدت بقصر السلام في جدة، على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية.

وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واتخذ عدداً من القرارات.