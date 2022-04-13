تنافس كبير في مسابقات المنتدي القرانيه : تنافس كبير في مسابقات المنتدي القرانيه

محمد بن مسعود - الدمام - .اوضح الامين العام المساعد للانشطه الاستاذ فواد عامر بان المسابقالقرانيه التي ينظمها منتدى المستقبل للتنمية الثقافية والإجتماعية تقام بدعم من محلات القحطاني للسيراميك ومواد البناء تشهد تنافس بينوالمتسابقين من الذكور والاناث

حيث كانتالمنافسه ليومنا بين المتسابقات للحافظات لكتاب الله فئة العشرون جزءو غد إن شاء الله فئة العشرة أجزاء للذكور وسيتنافس 14 متسابق لإحراز الثلاث المراكز الأولى ثم ستستكمل المسابقة على هذا النحو :

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