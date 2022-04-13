نصائح لمرضى الضغط في رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض يواجه مرضى الضغط مشاكل عدة خلال ساعات الصوم، ويزداد الأمر سوءاً مع عدم اتباع نظام غذائي صحي مناسب لحالاتهم. ونصحت العديد من الدراسات الحديثة بعدة أمور خلال وجبتي الإفطار والسحور وهذه النصائح : راجع الطبيب لتحديد مدى قدرتك على الصيام.

قلل من كمية الأملاح في الطعام.

قلل من الطعام الغني بالدهون.

تناول الخضروات والفاكهة.

تناول الحبوب الكاملة والبروتينات.

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